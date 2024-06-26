Волгоградцам рассказали, когда вернется привычное пекло

Жителям Волгограда и области в ближайшие три дня снова обещают перемены в погоде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, после резкого похолодания в регион опять вернется жара.

Тем не менее, завтра, 27 июня, по области в отдельных районах еще пройдут небольшие дожди с грозами, которые принесут с собой небольшую прохладу:

— Днем столбики термометров не поднимутся выше +22...+27º. А вот в ночные часы температура составит +11...+16º, а при прояснении упадет до +9º. Ветер северо-западного направления с порывами при грозах до 15-20 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 28 июня в отдельных районах также вероятны небольшие осадки в виде дождя с грозой. Ветер северо-западный, при грозах его порывы достигнут 15-20 м/с. В ночной период +12...+17º, после обеда +23...+28º.

А вот к субботе от похолодания не останется и следа — температура днем по области составит не меньше +26...+31º:

— В эти сутки ночью и утром в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. Днем осадки маловероятны. Ветер северо-западный местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью +12...+17º, — добавили волгоградские прогнозисты.

В Волгограде завтра, 27 июня, днем ожидается небольшой дождь, а температура днем будет держаться на отметке +24...+26º. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с.

— 27 июня в городе на Волге ночью без существенных осадков, после обеда пройдет небольшой дождь с северо-западным ветром со скоростью 8-13 м/с. Ночью +14…+16º, днем +24...+26º, — поясняют синоптики. — 28 июня в областном центре ночью сильные осадки маловероятны. Днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный при грозе с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +14…+16º, в дневные часы +23...+25º.

К субботе в городе-герое установится переменная облачность. Сильные осадки обойдут областную столицу стороной. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Ночью +15…+17º, днем воздух прогреется до +26...+28º.

По данным портала Gismeteo, духота вернется в Волгоград в начале июля. Дневная температура поднимется выше +33 градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»