Ставропольца осудили за производство 17 кг мефедрона под Волгоградом

За производство более 17 килограммов наркотиков в Волгограде осужден 35-летний житель Ставропольского края. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, мужчина изготавливал мефедрон в лаборатории, которую организовал вместе со знакомым в частном доме во Фроловском районе Волгоградской области.

Волгоградский областной суд признал подсудимого виновным и приговорил к 13 годам 3 месяцам в колонии строгого режима.

Преступную деятельность химика-самоучки пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Согласно материалам дела, мужчина с августа 2022 года по сентябрь 2023-го получал указания от неустановленного лица, с которым контактировал виртуально с помощью интернет-приложения. Помощь в организации лаборатории ему оказал знакомый.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.