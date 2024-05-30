В Волгограде на видео попало жуткое ДТП у городской администрации





29 мая в Центральном районе Волгограда столкнулись два автомобиля марки LADA. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло недалеко от здания городской администрации и попало на камеры уличного видеонаблюдения.

- В 23:30 19-летний водитель, управляя автомобилем LADA Priora, двигаясь по ул. Ленина, на пересечении с ул. Советской совершил столкновение с автомобилем LADA Granta, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, сильнейший удар отбросил и развернул оду из легковых машин. По информации правоохранительных органов, в результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля LADA Granta был доставлен в больницу.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области