Волжанка инвестировала более 3 млн рублей в карман мошеннику





В городе Волжский Волгоградской области 60-летняя женщина попалась на уловку афериста, представившегося сотрудником брокерской компании. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в общей сложности она перевела 3 млн рублей.

Выяснилось, что мошенник позвонил женщине через социальную сеть и предложил увеличить свой доход с помощью инвестирования сбережений. Злоумышленник несколько раз просил волжанку перевести деньги на различные счета через мобильное приложение. Когда сумма перевалила за 3 млн рублей, а доход так и не появился, потерпевшая обратилась в полицию.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, для установления личности и задержания преступника.

Полиция обращается к жителям региона и просит быть внимательными при общении с незнакомцами.

- Ни при каких обстоятельствах не доверяйте тем, кто обещает большой доход, но при этом просит сначала перевести на их счет ваши деньги. Не позволяйте мошенникам себя обмануть, - призывает к бдительности полиция.