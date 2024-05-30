Компания 15-летних подростков разбилась на иномарке в Волгограде

В Волгограде трое 15-летних пассажиров пострадали в перевернувшейся иномарке, которой управлял 17-летний бесправный водитель. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером напротив дома №68 по ул. Боткина в Тракторозаводском районе.

По предварительной информации, не имеющий права управления юный водитель не справился с рулением и допустил опрокидывание Volkswagen Polo. Пострадали подростки, которые находились в салоне в качестве пассажиров. О состоянии водителя ничего не сообщается.