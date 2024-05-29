



Суровикинский районный суд сегодня, 29 мая, огласил приговор в отношении 72-летнего жителя станицы Нижний Чир, который в канун Нового года в 2022 году совершил жестокое преступление. В судебном заседании установлено, что пенсионер зарезал, а затем сжег своего приятеля вместе с домом.

– 30 декабря 2022 года фигурант уголовного дела в частном домовладении знакомого в станице Нижний Чир во время распития спиртных напитков поссорился с хозяином. В ходе конфликта мужчина самодельным охотничьим ножом нанес потерпевшему несколько ударов в грудь. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте преступления, – сообщила журналистам официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

На стадии предварительного следствия, а затем и в ходе судебных разбирательств обвиняемый в убийстве своей вины не признал. Однако прокурор Суровикинского района представил неопровержимые доказательства вины пенсионера.

– Вердиктом коллегии присяжных заседателей Суровикинского районного суда 8 мая подсудимый был признан виновным по всем вмененным составам преступлений и не заслуживающим снисхождения, – сообщает Оксана Черединина. – Гособвинение запрашивало наказание для подсудимого в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд с учетом мнения прокуратуры назначил 9 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима.