Расследования

Суд огласил приговор за убийство и сожжение человека в Волгоградской области

Расследования 29.05.2024 17:58
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29.05.2024 17:58


Суровикинский районный суд сегодня, 29 мая, огласил приговор в отношении 72-летнего жителя станицы Нижний Чир, который в канун Нового года в 2022 году совершил жестокое преступление. В судебном заседании установлено, что пенсионер зарезал, а затем сжег своего приятеля вместе с домом. 

30 декабря 2022 года фигурант уголовного дела в частном домовладении знакомого в станице Нижний Чир во время распития спиртных напитков поссорился с хозяином. В ходе конфликта мужчина самодельным охотничьим ножом нанес потерпевшему несколько ударов в грудь. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте преступления, – сообщила журналистам официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

На стадии предварительного следствия, а затем и в ходе судебных разбирательств обвиняемый в убийстве своей вины не признал. Однако прокурор Суровикинского района представил неопровержимые доказательства вины пенсионера. 

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Суровикинского районного суда 8 мая подсудимый был признан виновным по всем вмененным составам преступлений и не заслуживающим снисхождения, – сообщает Оксана Черединина. – Гособвинение запрашивало наказание для подсудимого в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд с учетом мнения прокуратуры назначил 9 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима. 

Убивший, а затем сжегший человека станичник был признан виновным  по двум статья УК РФ: ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство и ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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