Сброшенная в овраг старая плитка из центра Волгограда обошлась нарушителю в 300 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Волгограда обязал нарушителя, сбросившего строительные отходы в овраг на территории СНТ «Раздолье» в Городищенском районе, возместить нанесенный почвам вред в сумме 300 тысяч рублей. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- В связи с отсутствием оплаты вреда в добровольном порядке, управление обратилось в суд, решением которого требования управления удовлетворены в полном объеме, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Ранее сообщалось, что строительный мусор на территории СНТ «Раздолье» Царицынского сельского поселения Городищенского района в овраг сбрасывали с автомобиля КАМАЗ. Виновным в правонарушении было признано физическое лицо, которое вывозило отходы с Центрального района Волгограда, где производилось благоустройство территории, в том числе замена тротуарной плитки.

Объем сброшенных строительных отходов составил 13,08 куб.м. Высота мусорного навала достигла 2 метров, а общая площадь загрязнения - 25 кв.метров.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Возмещение ущерба находится на контроле Нижне-Волжского управления.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора