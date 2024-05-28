Сотрудники кафедры дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета смогли поставить правильный диагноз 51-летней женщине, которая 34 года страдает редким поражением кожи, передает V102.RU.

Как сообщили в ВолгГМУ, первые признаки болезни у пациентки, которая проживала в другом регионе, появились еще в 17 лет. С тех пор она пыталась выяснить причину кожных высыпаний, чтобы подобрать оптимальное лечение.

- Женщина 51 года обратилась на кафедру дерматовенерологии ВолгГМУ с жалобами на высыпания на коже, умеренный зуд, чувство стягивания и покалывания в очагах, периодическую болезненность, - рассказали в вузе. - Специалисты ее осматривали, назначали анализы и гистологические исследования пораженной кожи, исключали системные заболевания, в том числе и васкулит. Обследования не выявляли патологии, сопутствующих заболеваний у пациентки не было. За эти годы ей ставили разные диагнозы: врачи предполагали и эритрокератодермию, и атопический дерматит, и бляшечную склеродермию.

Женщине назначали терапию, от которой эффекта особого не было, так как сыпь не проходила. Волгоградские ученые в ходе исследований, изучения научных статей установили, что пациентка страдает редким заболеванием – пойкилодермическим крупнобляшечным парапсориазом.

К сожалению, радикального лечения от этой болезни пока нет. Но правильно поставленный диагноз позволил подобрать пациентке оптимальную схему лечения, избавив ее от приема ненужных препаратов.