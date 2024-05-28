В Волгограде погрануправление ФСБ России отмечает 100 лет со дня образования

В Волгограде сегодня, 28 мая, сотрудники Пограничного управления ФСБ России отмечают 100 лет со дня образования службы. В этот день, сообщает ИА «Высота 102» поздравления принимают ветераны. Утром подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны Виктора Владимировича Тупикова поздравили руководитель погрануправления полковник Вадим Синицын и первый заместитель руководителя УФСБ России по Волгоградской области полковник Александр Филатов.

– Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области является правопреемником Ахалцихского Краснознаменного пограничного отряда и берет свое начало с того дня, когда первые батальоны, выделенные из состава 11-й Красной армии, вышли на охрану государственной границы, – вспоминают сегодня в ПУ ФСБ России по региону. – Основой для формирования отряда стала 3-я рота 25-го Батумского пограничного батальона, штаб которого дислоцировался в Грузии в г. Ахалцихе. Осенью 1922 года 3-я рота была переименована в 9-ю отдельную Ахалцихскую пограничную роту. 28 мая 1924 года (официальный день образования Управления) приказом Закавказской чрезвычайной комиссии 9-я отдельная пограничная рота переформирована в 38-й Ахалцихский пограничный отряд. 1 мая 1928 года пограничному отряду вручено Боевое Красное знамя.

23 декабря 1998 года приказом директора Федеральной пограничной службы России Ахалцихский Краснознаменный пограничный отряд был переименован в 38-й Краснознаменный пограничный отряд с местом дислокации в г. Волжский Волгоградской области. 26 декабря 1998 года первые пять семей офицеров прибыли в Волжский

В настоящее время сотрудники погрануправления охраняют участок российско-казахстанской границы протяженностью около 250 километров, который проходит по территории Палласовского и Старополтавского районов Волгоградской области. Пограничный контроль в регионе осуществляется в пяти пунктах пропуска: в двух двусторонних автомобильных – в Вишнёвке и Полынном, двух многосторонних железнодорожных – в Кайсацком и Эльтоне, а также в одном воздушном пункте пропуска – аэропорт Волгоград (Гумрак).