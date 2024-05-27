



27 мая в Москве 235-й Гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению ходатайства следствия об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест для генерал-майора Ивана Попова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Shot, экс-командующий 58-й армией уже доставлен в зал суда.

Ивану Попову ранее было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следственных органов, генерал причастен к расхищению бюджетных средств при строительстве в зоне СВО фортификационных сооружений в 2023 году.

Отметим, генерал-майор Иван Попов — уроженец хутора Заполянского Даниловского района Волгоградской области. В свое время командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой дивизией ЮВО, дислоцированной в Волгоградском регионе.

Коллаж: ИА «Высота 102»