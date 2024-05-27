Происшествия

СК начал проверку по факту инцидента с подростком на юге Волгограда

Происшествия 27.05.2024 10:33
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27.05.2024 10:33


В Волгограде следователи организовали проверку по факту происшествия в Красноармейском районе, в результате которого пострадал 14-летний подросток.  

В результате мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, в которых сообщается, что 26 мая вечером 14-летний подросток, проходя мимо дома 23 по улице 40 лет ВЛКСМ, упал в неогороженный провал теплотрассы, в результате чего получил ожоги, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области. – В настоящее время несовершеннолетний госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Как уточнили ИА «Высота 102» в облздраве, мальчик в настоящее время находится под наблюдением врачей в больнице №25 Волгограда. Планируется госпитализация пострадавшего в ожоговое отделение. 

С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Красноармейскому району города Волгоград следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки по ст.238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, – уточняют в СУ СКР. – По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее о происшествии сообщили информагентству в ресурсоснабжающей компании. В «Концессиях теплоснабжения» организовали собственную проверку. На данный момент известно, что инцидент произошел на теплотрассе, проложенной в 1970 году, последний капитальный ремонт проходил здесь в 1992 году. По окончании отопительного сезона 2023-2024 года данный участок успешно прошел гидравлические испытания, сообщают в компании, порывов и повреждений зафиксировано не было. 

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