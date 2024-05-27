Происшествия

Концессии проводят проверку по факту происшествия на юге Волгограда

Происшествия 27.05.2024 09:27
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27.05.2024 09:27


Специалисты «Концессий теплоснабжения» проводят проверку по факту инцидента в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в компании, накануне в 21.00 у дома №23 по ул. 40 лет ВЛКСМ произошел провал на зеленой зоне, в результате чего пострадал несовершеннолетний. 

- К месту происшествия незамедлительно прибыла аварийная бригада «Концессий теплоснабжения», место провала огородили в соответствии с требованиями безопасности.  Пострадавший госпитализирован в одну из больниц Волгограда, по имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью подростка нет, - сообщили в компании.

Коммуникации на данном участке были продолжены полвека назад - в 1970 году. Последний капитальный ремонт проходил в 1992 году. Гидравлические испытания по окончании отопительного сезона 2023-2024 года данный участок успешно прошел. Никаких повреждений здесь зафиксировано не было. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

- В том числе рассматриваются версии подмытия грунта, а также незаконного проведения земляных работ на данном участке сторонними организациями, - сообщили в Концессиях.

Данная ситуация находится на личном контроле руководства ООО «Концессии теплоснабжения». В компании следят за состоянием здоровья пострадавшего и готовы оказать его семье всю необходимую помощь.

Фото: ООО «Концессий теплоснабжения»

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