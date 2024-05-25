«Ротор» 26 мая сыграет на выезде с «Чайкой»





Волгоградский «Ротор» завтра, 26 мая, сыграет на выезде против песчанокопской «Чайки» в 16-ом туре Второй лиги группы «Золото». Начало в 18-00 ч., сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» завтра, 26 мая, сыграет на выезде против песчанокопской «Чайки» в 16-ом туре Второй лиги группы «Золото». Начало в 18-00 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые под конец сезона разочаровывают своих болельщиков качеством игры и, самое главное, результатами. За три встречи с момента назначения Олега Сергеева главным тренером волгоградцы набрали всего одно очко, а в двух последних турах на выезде и вовсе уступили столичной «Родине-2» и «Челябинску». Поражение в уральском городе, напомним, оказалось весьма болезненным. «Ротор» по итогам первого тайма уступал после пропущенного гола и отыгрался во второй половине благодаря точному попаданию вышедшего на замену нападающего Руслана Болова. Но в самой концовке оборона сине-голубых дала сбой - Ян Казаев забил победный мяч уже в добавленное время.Для волгоградских футболистов это был большой психологический удар, означающий потерю важнейших очков на финише сезона. «Ротор» перед предстоящим туром идет на 4-м месте c 21 заработанным очком, а «Чайка» опережает сине-голубых на один балл и идет третьей, но матч в запасе. Для того, чтобы обеспечить участие как минимум в стыковых играх за выход в Первую лигу по итогам весенней части первенства, надо занять место в тройке. И эта задача для волгоградского клуба на данный момент является под большим вопросом. А для прямой путевки в дивизион выше нужно оказаться на верхних двух строчках.«Ротор» и «Чайка» 14 апреля на Волгоград Арене друг друг не забили и разошлись миром. Всего за девять проведенных матчей волгоградцы лишь раз обыгрывали «стаю». Случилось это в Песчанокопском в осенней части сезона.Тогда единственный победный мяч оказался на счету Даниила Арсентьева.«Ротор» и Чайка» на этой неделе получили лицензию РФС, дающую право выступать в Первой лиге розыгрыша 24-25. Но пригодится ли она командам так скоро, покажет только время. Волгоградская команда после матча в Ростовской области дома примет «Новосибирск» и затем завершит основную часть чемпионата выездом к «Уфе».