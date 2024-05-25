Под Волгоградом разыскивают виновника массового ДТП

Происшествия 25.05.2024 12:24
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25.05.2024 12:24
Сотрудники полиции разыскивают водителя Volkswagen Jetta, который спровоцировал ДТП с пострадавшим. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось ночью в рабочем поселке Новониколаевский. Водитель Volkswagen Jetta на улице Народная выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение по касательной с ВАЗ-21099, после чего машина виновника ДТП врезалась в двигающийся во встречном направлении Nissan Almera, а затем протаранил столб.
Виновник ДТП с места происшествия скрылся. А 48-летний водитель Nissan обратился за медпомощью.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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