Расследования

Застряли на 22-ом этапе: проектировщики обводнения Волго-Ахтубинской поймы объясняют срыв сроков в суде

Расследования 23.05.2024 17:39
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23.05.2024 17:39


Неустойку за срыв сроков снова потребовали с проектировщика комплекса ГТС, который обеспечит в Волгоградской области дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии хотел взыскать с АО  «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» почти 561 тысячу рублей неустойки за нарушение на 185 дней в 2023 году срока выполнения работ по госконтракту. Суд в удовлетворении этих требований отказал.

Как установлено, проектировщик не смог пройти 22 этап, который включает «Прохождение экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза», ввиду необходимости выполнения дополнительных работ, ранее не предусмотренных государственным контрактом. 

Напомним, госконтракт на выполнение работ по проектированию комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы, был заключен в июне 2019 года. Стоимость работ составляет 720 миллионов рублей. 

Облкомприроды в своем иске указали, что срок исполнения работ по этапу «Прохождение экспертизы ФАУ «Главэкспертиза» истекал 25 декабря 2020 года. До настоящего времени генеральным проектировщиком не представлено доказательств выполнения работ.

В материалах дела поясняется, почему забуксовал проект. Сложное сооружение требует согласования множества организаций и дополнительные исследования, о которых ранее не заявлялось. Так, к примеру, через проектируемый обводной канал на 44 км ПК7 перегона Трубная-Заплавное планируется построить железнодорожный мост. Также необходимо предусмотреть коммуникации ПАО «Газпром», в том числе переустройство магистрального трубопровода и других коммуникаций на месте пересечения с проектируемым объектом. Отмечается, что указанные работы не были предусмотрены контрактом и техническим заданием к нему, действовавшими во время прохождения государственной экспертизы, в связи с чем являются дополнительными.

– Таким образом, выполнение дополнительных работ с учетом специфики проекта является обязательным для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза», в отсутствие которого этап 22 не может считаться выполненным, – поясняется в судебном решении. – С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии вины ответчика в просрочке исполнения обязательств по контракту в заявленный период, в связи с чем подлежит освобождению от предусмотренной контрактом ответственности в виде оплаты неустойки.

Напомним, что облкомприроды ранее уже обращался в арбитраж о взыскании неустойки с проектировщика этого сложного гидротехнического комплекса.

После того, как вся необходимая документация будет готова, проект планируют реализовать в течение пяти лет. В составе комплекса предусмотрены водопропускное сооружение с устройством мини-гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт с расчетным расходом 100 куб/м в секунду, четыре насосных станции, предназначенные для подачи воды из реки Ахтубы в наиболее крупные ерики Волго-Ахтубинской поймы, а также водорегулирующее сооружение в голове Волго-Ахтубинского канала.

На фото Волго-Ахтубинская пойма во время половодья-2024

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