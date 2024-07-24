Расследования

SHOT: исполнителем подрыва автомобиля в Москве оказался уроженец Волгоградской области

Расследования 24.07.2024 19:01
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24.07.2024 19:01


Задержанным за подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы с военнослужащим ВС РФ в салоне оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT. 

— Мужчина увлекался оружием и искал работу менеджера, до этого работал в банке. В соцсетях его имя написано на украинском языке, — заявляют авторы канала. 

Ранее федеральные СМИ сообщали, что инцидент произошел сегодня, 24 июля, на улице Синявинской. В момент, когда внутри иномарки оказались мужчина и женщина, произошел взрыв. Предварительно, у водителя зафиксирована травматическая ампутация ступней, его спутница получила осколочные ранения. 

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что подозреваемый находится в Турции, решается вопрос об экстрадиции. Прилетевшего в Бодрум утренним рейсом Серебрякова задержали местные правоохранители. Видео распространилось в многочисленных Telegram-каналах. 

Скриншот: видео «Расстрига» / t.me 

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