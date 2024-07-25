Расследования

Потоп в многострадальном общежитии в Волгограде вызвал реакцию у Бастрыкина

Расследования 25.07.2024 12:24
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25.07.2024 12:24


Председатель СК России потребовал доклад от волгоградских следователей по факту очередного потопа в многострадальном бывшем общежитии чулочно-трикотажной фабрики на улице Чебышева в Волгограде. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на центральный аппарат ведомства. 
Напомним, накануне, 24 июля, V102.RU сообщало о затоплении двух верхних этажей ветхого здания в результате дождя. При этом жители общежития уже много лет вынуждены терпеть лишения из-за ужасных условий существования: в здании протекает кровля, из-за повышенной влажности в комнатах расцвела плесень, а изношенные коммунальные сети рвутся. Но самое опасное, что из-за постоянных подтоплений в общежитии периодически замыкает электропроводку, что приводит к пожарам. 
Несмотря на это, чиновники не признают здание аварийным. При этом жителям обещают капремонт не ранее 2025 года. Однако до этого времени люди боятся не дожить, опасаясь погибнуть от пожара. 
Жители жаловались на невыносимую жизнь и главе СК РФ, и президенту, об ужасной общаге снимали сюжеты и на федеральном канале. Но никаких улучшений волгоградцы не заметили. Вся надежда жильцов теперь только на Александра Бастрыкина, по поручению которого в декабре 2023 года было возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требований безопасности. 

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