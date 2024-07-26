Расследования

Волгоградец за три месяца отдал лже-брокерам 5,4 миллиона

Расследования 26.07.2024 09:23
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26.07.2024 09:23


60-летний волгоградец стал жертвой лже-брокеров, которые в общей сложности выманили у него 5,4 миллиона рублей. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, еще в апреле мужчине позвонили и сделали ему «заманчивое» предложение -  заработать на финансовой бирже. Анонимный брокер обещал гарантированный заработок. 
Волгоградец вначале вложил небольшую сумму, после чего мошенники стали демонстрировать ему различные диаграммы и схемы, якобы подтверждающие прибыль. Затем брокер предложил сделать более крупное вложение.
В итоге потерпевший перевел на расчетные счета различных физических лиц 1 млн рублей собственных средств, а также еще 4,4 млн рублей, которые оформил в кредит. Общая сумма переводов составила 5,4 млн рублей. 
Когда мужчина захотел получить вложенные средства и прибыль обратно, то ожидаемо, это у него не получилось. 
Правоохранители возбудили уголовное дело по мошенничеству. В полиции в очередной раз напоминают, что официальные брокеры не осуществляют свою деятельность путём личных контактов через телефонную связь, мессенджеры, социальные сети. 
- Если Вам предлагают доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Будьте бдительны! – говорится в обращении.

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