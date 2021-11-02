Обкомприроды требует миллионы с проектировщика обводнения Волго-Ахтубинской поймы





Срыв сроков по проектированию комплекса гидротехнических сооружений , обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области, обойдется проектировщику в 4,7 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такую сумму постановил выплатить арбитражный суд Волгоградской области по иску комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Государственный контракт на выполнение вышеуказанных работ в июне 2019 года был заключен с АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я.Жука». Цена контракта составила 720 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, проектировщик нарушил указанные в договоре сроки выполнения определенных этапов работ, в том числе по прохождению экспертизы ФАУ «Главэкспертиза». Проектировщик выступал против удовлетворения требований, поясняя, что условием своевременного выполнения работ по контракту являлось исполнение государственным заказчиком обязанности по предоставлению исходных данных в виде технических условий на технологическое присоединение, получить которые мог только сам истец, заключив соответствующий договор на технологическое присоединение с энергетиками. Отмечается, что в случае их изменения в итоговом документе возможна переработка проектной документации в электрической части и в части механического оборудования. Последнее может привести и к изменению строительной части объекта.

Суд отметил, что работы были сданы государственному заказчику в сентябре – ноябре 2020 года без предоставления последним технических условий на технологическое присоединение. Доводы проектировщика были приняты во внимание, исковые требования облкомприроды удовлетворены частично.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

По информации обладминистрации, в октябре текущего года масштабный проект строительства комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Мероприятие поддержано федеральным центром и включено в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Заключение Главгосэкспертизы, как ожидается, будет получено до конца декабря этого года. Проект планируют реализовать в течение пяти лет. В составе комплекса предусмотрены водопропускное сооружение с устройством мини-гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт с расчетным расходом 100 куб/м в секунду, четыре насосных станции, предназначенные для подачи воды из реки Ахтубы в наиболее крупные ерики Волго-Ахтубинской поймы, а также водорегулирующее сооружение в голове Волго-Ахтубинского канала.

Фото: администрация Волгоградской области