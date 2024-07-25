Расследования

«Собирался на лодке в Грецию»: стали известны подробности задержания волгоградского подрывника Евгения Серебрякова

Расследования 25.07.2024 15:21
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25.07.2024 15:21


Появились новые подробности задержания жителя Волгоградской области Евгения Серебрякова. Телеграм-канал SHOT, в частности, сообщил, что Евгений собирался купить лодку в Турции и на ней добраться по морю до Греции. 

После подрыва автомобиля 30-летний мужчина отправился в аэропорт и вылетел в турецкий Бодрум, где забронировал автомобиль каршеринга через приложение-агрегатор. Что позволило турецким правоохранителям сразу вычислить его местоположение и произвести успешное задержание. 

Ранее сообщалось, что задержанным за подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы с военнослужащим ВС РФ в салоне оказался 30-летний уроженец Урюпинска Волгоградской области Евгений Серебряков. Он снимал квартиру в Москве, где некоторое время работал в банке. Выяснилось, что в соцсетях его имя было написано на украинском языке. 

Евгений Серебряков учился в Высшей школе экономики, куда он поступил после окончания школы-гимназии в столице российской провинции. В гимназии отказались общаться с корреспондентом V102.RU на тему учебы Евгения, сославшись на то, что в школе идет ремонт, а все преподаватели в отпуске. 

По данным ряда телеграм-каналов, родственников шокировало известие о произошедшем. По их словам, у Евгения были проблемы со здоровьем и даже наблюдались изменения в сознании. Сам он посещал католическую церковь. 

Сейчас Евгений Серебряков ожидает экстрадиции в Россию. Накануне Замоскворецкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры ему пресечения в виде заключения под стражу заочно.

- Срок содержания под стражей исчисляется с момента передачи Серебрякова правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации. Серебряков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, - говорится в сообщении суда.

Напомним, утром 24 июля на улице Синявинской в Москве произошел взрыв в момент, когда в машину садились мужчина и женщина. Предварительно, у водителя зафиксирована травматическая ампутация ступней, его спутница получила осколочные ранения. 

Скриншот SHOT / t.me

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