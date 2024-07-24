



В Волгограде прокуратура встала в защиту пострадавшей 14-летней жительницы Кировского района, которую сбил автомобиль на пешеходном переходе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, виновника аварии обязали выплатить 50 тысяч рублей моральной компенсации.

Как следует из материалов дела, 31 августа прошлого года на пешеходном переходе по улице Лимоновой девочку сбил автомобиль под управлением жителя областного центра. В результате удара ребенок получил ушибы, из-за которых ему пришлось пропустить занятие в школе. В связи с этим в прокуратуру обратились родители пострадавшей.

Прокуратура Кировского района обратилась в суд с заявлением в интересах несовершеннолетней о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил - в пользу пострадавшей взыскано 50 тыс. рублей.