В МВД озвучили причину ДТП со сгоревшим водителем Volkswagen





Опубликованы первые подробности жуткого ДТП, произошедшего несколько часов назад на федеральной трассе Р-22 «Каспий». В региональном главке МВД России сообщили о причинах, повлекших массовое столкновение и возгорание машин.

- На 765-м километре автодороги водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны города Волгоград, при осуществлении маневра обгона не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, совершив столкновение с двигающимися ему навстречу грузовым автомобилем Scania. В результате ДТП водитель Volkswagen скончался, — рассказал начальник Госавтоинспекции отдела МВД России по г. Михайловка Алексей Семенов.

Напомним, как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», ДТП с участием сразу трёх автомобилей произошло 22 мая в 15:30. В результате массовой аварии автомобили Scania и Volkswagen загорелись.

Фото и видео: пресс-служба регионального управления МВД России