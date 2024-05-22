Происшествия

Водитель Volkswagen заживо сгорел в автокатастрофе на трассе под Волгоградом

Происшествия 22.05.2024 17:16
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22.05.2024 17:16


Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня, 22 мая, в Михайловском районе Волгоградской области. На 769-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» столкнулись два грузовика и иномарка. Вылетев с дороги, один большегруз и легковушка загорелись – спастись смог лишь одни из водителей. 

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 15.30.

В Михайловском районе произошло столкновение трех автомашин с последующим возгоранием грузовой автомашины  Scaniaи легковой автомашины Volkswagen. В результате ДТП водитель легковой автомашины погиб. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – сообщили в полиции. 

В настоящее время достоверно не известно, находились ли в салоне иномарки кроме водителя люди. 


Обстоятельства ДТП позже озвучит ГУ МВД России по Волгоградской области. По не подтвержденным официально данным, автокатастрофа могла произойти по вине водителя легковушки, который объезжал КАМАЗ по обочине. В тот момент, когда иномарка возвращалась на проезжую часть, она по касательной задела большегруз. Потеряв контроль над машиной, водитель Volkswagen оказался на встречной полосе перед Scania. После столкновения большегруз и легковушка вылетели на обочину и загорелись. Спастись удалось водителю Scania. 

В настоящее время движение на трассе затруднено. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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