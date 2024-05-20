Оперативники задержали очередного курьера украинских мошенников в Волгограде





В Волгограде оперативники уголовного розыска УМВД России задержали очередного местного жителя, который сотрудничал с телефонными мошенниками, вымогавшими деньги у пожилых людей. На этот раз уголовное дело по ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») возбуждено в отношении 21-летнего волгоградца, проживающего в Краснооктябрьском районе. После задержания он дал признательные показания.

– Установлено, что подозреваемый через мессенджер нашел объявление о заработке курьером. Ем необходимо было забирать и переводить деньги, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, а в качестве вознаграждения оставлять себе небольшой процент от суммы, – описывают стандартную схему в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как пояснил задержанный, на сделку с преступниками он пошел в начале апреля. Всего за месяц волгоградец успел совершить несколько преступлений.

– В настоящий момент установлена причастность фигуранта к совершению трех преступлений. В Краснооктябрьском районе две пожилые пенсионерки передали ему 135 и 400 тысяч рублей, а в Кировском районе 67-летний мужчина передал 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов совершенного задержанным преступления, – сообщают в главке МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что подавляющее большинство телефонных мошенничеств совершаются жителями Украины. О том, как происходит обман, подробно рассказал ИА «Высота 102» один из пострадавших.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области