Происшествия

Оперативники задержали очередного курьера украинских мошенников в Волгограде

Происшествия 20.05.2024 12:06
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20.05.2024 12:06


В Волгограде оперативники уголовного розыска УМВД России задержали очередного местного жителя, который сотрудничал с телефонными мошенниками, вымогавшими деньги у пожилых людей. На этот раз уголовное дело по ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») возбуждено в отношении 21-летнего волгоградца, проживающего в Краснооктябрьском районе.  После задержания он дал признательные показания. 

Установлено, что подозреваемый через мессенджер нашел объявление о заработке курьером. Ем необходимо было забирать и переводить деньги, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, а в качестве вознаграждения оставлять себе небольшой процент от суммы, – описывают стандартную схему в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как пояснил задержанный, на сделку с преступниками он пошел в начале апреля. Всего за месяц волгоградец успел совершить несколько преступлений. 

В настоящий момент установлена причастность фигуранта к совершению трех преступлений. В Краснооктябрьском районе две пожилые пенсионерки передали ему 135 и 400 тысяч рублей, а в Кировском районе 67-летний мужчина передал 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов совершенного задержанным преступления, – сообщают в главке МВД. 

Напомним, ранее сообщалось, что подавляющее большинство телефонных мошенничеств совершаются жителями Украины. О том, как происходит обман, подробно рассказал ИА «Высота 102» один из пострадавших. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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