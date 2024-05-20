



Мотоциклист погиб в лобовом ДТП с участием легковушки в Дубовском районе Волгоградской области. Сегодня, 20 мая в региональном главке МВД сообщили подробности происшествия.

По предварительной информации полицейских, трагедия произошла накануне на 569-м километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в 13:15 по вине водителя легковушки.

- 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом Honda под управлением 29-летнего водителя, – уточнили в ведомстве.

В результате столкновения мотоцикл загорелся, водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что погибший был жителем Ерзовки Городищенского района.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области