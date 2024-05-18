В КоАП предлагают ввести статью за оскорбления школьных учителей





Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в Кодекс об административных правонарушениях РФ статью об ответственности за оскорбление школьных учителей. Об этом она сообщила накануне «Парламентской газете». Соответствующее письмо Лантратова уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

– Участившаяся практика оскорбительного отношения к учителям, умаления их чести и достоинства требует принятия законодательных мер для защиты педагогов, – сказала парламентарий в интервью изданию и привела в пример недавний случай в одной из российских школ, где учителя ОБЖ на протяжении длительного времени третировала одна из родительниц. – Доходило до того, что мама школьника скидывала в общий чат анализы учителя, его личные данные, место жительства.

И это, по словам Лантратовой, не единичный случай. Обращения от педагогов, уверяет она, поступают в профильный комитет ГД регулярно.

Согласно же данным Высшей школы экономики, 70% школьных педагогов хотя бы раз становились жертвами травли со стороны родителей, детей и своих же коллег.

Инициатива представителя Госдумы заключается в том, чтобы добавить в КоАП новую статью — 5.61.2. По сути, это будет специально разработанный для школьных случаев подпункт статьи 5.61 «Оскорбление».

Возможные суммы штрафов за оскорбление педагогов в случае законодательного закрепления инициативы могут составить от 5 000 рублей до 500 000 рублей.

– В случае же, если оскорбление озвучено публично, в СМИ или в интернете, наказание будет еще более суровым: до 30 тысяч рублей — для физлиц, до 200 тысяч — для должностных лиц и до 700 тысяч — для юрлиц, – сообщила «Парламентской газете» Лантратова.