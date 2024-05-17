Спорт

«Динамо-Синара» обыграло «Звезду» в заключительном домашнем матче

Спорт 17.05.2024 21:26
0
17.05.2024 21:26


«Динамо-Синара» сегодня, 17 мая, в последнем домашнем матче сезона обыграло звенигородскую «Звезду» со счетом 28:27 в первом поединке в серии за 7-8 места в Суперлиге, сообщает V102.RU. После трудной победы наставник бело-голубых Олег Кулешов попрощался с волгоградскими болельщиками и поблагодарил их за поддержку на протяжении последних лет.
 
Волгоградская команда четырежды встречалась с подмосковными соперницами на предварительном этапе. Две победы одержали подопечные Олега Кулешова, одна встреча завершилась вничью и 27 марта «Звезда» победила в Волгограде со счетом 28:26 и благодаря этому выигрышу обогнала «Синару» на финише чемпионата, поднявшись на первое место во второй шестерке.
 
Отметим, что оба коллектива неудачно проводили нынешний розыгрыш плей-офф. Динамовки в четвертьфинале дважды уступили «Ростов-Дону», а затем проиграли в противостоянии с тольяттинской «Ладой». «Звезда» не устояла перед столичным ЦСКА  в четвертьфинале, а после этого в серии за 5-8 места «Кубань» одолела звенигородский коллектив.
 
При этом завершить сезон на мажорной ноте и для волгоградских, и для подмосковных спортсменок является вопросом престижа и никто не собирался играть спустя рукава. Бело-голубым на финише чемпионата пришли на помощь восстановившиеся после травм капитан команды Марина Судакова и Валентина Гончарова. Обе исполнительницы сегодня помогли динамовкам добиться важного успеха.
 
Начался матч с точного броска игрока гостей Юлии Коркиной. Спустя пару минут Виктория Турусина ответила мастерской реализацией пенальти и вскоре Екатерина Долматова дальним попаданием вывела хозяек вперед. Со временем волгоградки оторвались от оппоненток на три мяча — дважды поразила ворота Варвара Семина и также Софья Васильева результативно завершила контратаку. Но «Звезда» успела на исходе стартовой десятиминутки ликвидировать отставание благодаря дублю на этом отрезке Кристины Бельчиковой и заброшенному мячу в быстром отрыве Марианны Егоровой.
Вскоре динамовкам пришлось примерить на себя роль отыгрывающихся и  до перерыва они постоянно пытались перехватить инициативу. Во второй половине тайма вовремя разыгралась и Валентина Гончарова, трижды отметившаяся точными попаданиями. В заключительной пятиминутке Турусина в очередной раз реализовала семиметровый, после чего последовал тайм-аут, взятый тренерским штабом подмосковного клуба. Гостьи смогли до окончания тайма удержать небольшое преимущество — 16:14.
 
Но уже в начале второй половины хозяйки выдали сильный отрезок и вернули лидерство после четырех голов подряд в своем исполнении. Выручала команду и Анна Верещак на последнем рубеже, совершившая несколько спасений. Гандболистки «Звезды» смогли взломать оборону соперниц лишь спустя несколько минут после начала тайма. Гостьи преодолели временные трудности и снова почувствовали уверенность. Равная игра шла до самого конца встречи.
 
Заключительный отрезок оказался бенефисом Екатерины Долматовой. Ее заброшенные мячи позволили динамовкам в последней десятиминутке неоднократно вырываться вперед. В самой концовке бело-голубые оторвались от соперниц на два очка. Следом Дарья Миленина сократила отставание до минимума. Более того, «Звезда» имела шансы  уйти от поражения. Ксения Обуховская поразила ворота «Синары», но до этого нарушила правила на Марине Судаковой и за жесткий фол против капитана волгоградского коллектива Обуховская была удалена с площадки и гол отменили. Бело-голубые удержали победу со счетом 28:27, порадовав родные трибуны в последнем домашнем матче непростого сезона. Теперь подопечные Олега Кулешова  завершат чемпионат вторым поединком в серии со «Звездой». Он состоится 23 мая в Подмосковье. Эта игра будет заключительной для главного тренера бело-голубых, который уже заявил о своем уходе со своего поста.

Самой результативной в составе победительниц стала сегодня Варвара Семина — девять точных попаданий. Екатерина Долматова совершила семь результативных бросков, а Валентина Гончарова была признана лучшим игроком в «Динамо-Синаре».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Динамо-Синара»  VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.05.2024 08:30
Спорт 17.05.2024 08:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2024 21:22
Спорт 15.05.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2024 08:02
Спорт 15.05.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.05.2024 18:29
Спорт 14.05.2024 18:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2024 19:19
Спорт 12.05.2024 19:19
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
12.05.2024 12:31
Спорт 12.05.2024 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.05.2024 20:48
Спорт 11.05.2024 20:48
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.05.2024 18:31
Спорт 11.05.2024 18:31
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.05.2024 18:07
Спорт 11.05.2024 18:07
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.05.2024 08:41
Спорт 11.05.2024 08:41
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
10.05.2024 19:59
Спорт 10.05.2024 19:59
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
06.05.2024 21:47
Спорт 06.05.2024 21:47
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
06.05.2024 14:41
Спорт 06.05.2024 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
05.05.2024 20:21
Спорт 05.05.2024 20:21
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
05.05.2024 14:27
Спорт 05.05.2024 14:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:26
«Динамо-Синара» обыграло «Звезду» в заключительном домашнем матчеСмотреть фотографии
21:09
Александр Ведяхин открыл в Волгограде серию научных лекций по искусственному интеллектуСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться в случае отключения МКД от газаСмотреть фотографии
20:49
Благодаря внедрению технологий AI прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб.Смотреть фотографии
20:32
Избивший подростка за антинацисткие взгляды волгоградец пошел под судСмотреть фотографии
20:29
Под Волгоградом 19 мая закроют важный железнодорожный переездСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде открылись международные соревнования пожарных: фоторепортажСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде общественники единодушно одобрили отчет властей о трате 43,5 млрд рублейСмотреть фотографии
19:16
Уже весь склон загадили: в Волгограде неизвестные засыпают мусором Купоросную балкуСмотреть фотографии
18:16
Память участника спецоперации Владимира Ганюшкина увековечили в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:56
В Волгоградской области иноагентов отлучат от политикиСмотреть фотографии
17:41
ПСБ: современные банковские технологии способствуют росту деловой активности женщинСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде суд отобрал у безработного алкоголика дорогостоящий MustangСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде продлили благоустройство сквера на ул. Чуйкова за 135 млн рублейСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде меняют 48-метровый участок теплотрассы по улице ИркутскойСмотреть фотографии
16:30
Радость слышать: в Волгограде детям передали высокотехнологичные слуховые аппаратыСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» Андрея КосоваСмотреть фотографии
16:10
Главным микробиологом ЮФО стала завкафедрой ВолгГМУ Ирина СтепаненкоСмотреть фотографии
15:07
Волгоградцы вышли в финал национального конкурса строймастерстваСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде на выходных электробус №15 запустят по сокращенному маршрутуСмотреть фотографии
14:43
Волгоградец забил до смерти задолжавшего ему квартирантаСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом участнику СВО сделали пандус после резонансаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волжском из-за выпускников ограничат посещение паркаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде главного редактора газеты штрафовали из-за иноагентаСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде временно сократят маршруты автобуса №35 и маршрутки №98Смотреть фотографии
12:56
В Волгограде Нулевую продольную закроют для транспортаСмотреть фотографии
12:55
Душившую семимесячную дочь блогера Ахметову обвиняют в угрозах убийствомСмотреть фотографии
12:30
Конференцию с участием судей и журналистов открыл в Волгограде Андрей БочаровСмотреть фотографии
11:57
Вслед за Волгоградской областью регионы вводят ЧС из-за гибели озимыхСмотреть фотографии
11:31
В Волжском попало на видео жёсткое ДТП с участием школьникаСмотреть фотографии
 