«Динамо-Синара» обыграло «Звезду» в заключительном домашнем матче





«Динамо-Синара» сегодня, 17 мая, в последнем домашнем матче сезона обыграло звенигородскую «Звезду» со счетом 28:27 в первом поединке в серии за 7-8 места в Суперлиге, сообщает V102.RU. После трудной победы наставник бело-голубых Олег Кулешов попрощался с волгоградскими болельщиками и поблагодарил их за поддержку на протяжении последних лет.







Самой результативной в составе победительниц стала сегодня Варвара Семина — девять точных попаданий. Екатерина Долматова совершила семь результативных бросков, а Валентина Гончарова была признана лучшим игроком в «Динамо-Синаре».

Волгоградская команда четырежды встречалась с подмосковными соперницами на предварительном этапе. Две победы одержали подопечные Олега Кулешова, одна встреча завершилась вничью и 27 марта «Звезда» победила в Волгограде со счетом 28:26 и благодаря этому выигрышу обогнала «Синару» на финише чемпионата, поднявшись на первое место во второй шестерке.Отметим, что оба коллектива неудачно проводили нынешний розыгрыш плей-офф. Динамовки в четвертьфинале дважды уступили «Ростов-Дону», а затем проиграли в противостоянии с тольяттинской «Ладой». «Звезда» не устояла перед столичным ЦСКА в четвертьфинале, а после этого в серии за 5-8 места «Кубань» одолела звенигородский коллектив.При этом завершить сезон на мажорной ноте и для волгоградских, и для подмосковных спортсменок является вопросом престижа и никто не собирался играть спустя рукава. Бело-голубым на финише чемпионата пришли на помощь восстановившиеся после травм капитан команды Марина Судакова и Валентина Гончарова. Обе исполнительницы сегодня помогли динамовкам добиться важного успеха.Начался матч с точного броска игрока гостей Юлии Коркиной. Спустя пару минут Виктория Турусина ответила мастерской реализацией пенальти и вскоре Екатерина Долматова дальним попаданием вывела хозяек вперед. Со временем волгоградки оторвались от оппоненток на три мяча — дважды поразила ворота Варвара Семина и также Софья Васильева результативно завершила контратаку. Но «Звезда» успела на исходе стартовой десятиминутки ликвидировать отставание благодаря дублю на этом отрезке Кристины Бельчиковой и заброшенному мячу в быстром отрыве Марианны Егоровой.Вскоре динамовкам пришлось примерить на себя роль отыгрывающихся и до перерыва они постоянно пытались перехватить инициативу. Во второй половине тайма вовремя разыгралась и Валентина Гончарова, трижды отметившаяся точными попаданиями. В заключительной пятиминутке Турусина в очередной раз реализовала семиметровый, после чего последовал тайм-аут, взятый тренерским штабом подмосковного клуба. Гостьи смогли до окончания тайма удержать небольшое преимущество — 16:14.Но уже в начале второй половины хозяйки выдали сильный отрезок и вернули лидерство после четырех голов подряд в своем исполнении. Выручала команду и Анна Верещак на последнем рубеже, совершившая несколько спасений. Гандболистки «Звезды» смогли взломать оборону соперниц лишь спустя несколько минут после начала тайма. Гостьи преодолели временные трудности и снова почувствовали уверенность. Равная игра шла до самого конца встречи.Заключительный отрезок оказался бенефисом Екатерины Долматовой. Ее заброшенные мячи позволили динамовкам в последней десятиминутке неоднократно вырываться вперед. В самой концовке бело-голубые оторвались от соперниц на два очка. Следом Дарья Миленина сократила отставание до минимума. Более того, «Звезда» имела шансы уйти от поражения. Ксения Обуховская поразила ворота «Синары», но до этого нарушила правила на Марине Судаковой и за жесткий фол против капитана волгоградского коллектива Обуховская была удалена с площадки и гол отменили. Бело-голубые удержали победу со счетом 28:27, порадовав родные трибуны в последнем домашнем матче непростого сезона. Теперь подопечные Олега Кулешова завершат чемпионат вторым поединком в серии со «Звездой». Он состоится 23 мая в Подмосковье. Эта игра будет заключительной для главного тренера бело-голубых, который уже заявил о своем уходе со своего поста.