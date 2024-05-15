Происшествия

Волгоградцу подожгли машину за отказ продать регистрационные номера

Происшествия 15.05.2024 17:14
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15.05.2024 17:14


Полицейские задержали жителя Волгоградской области, который поджег чужую «Ниву» за то, что хозяин автомобиля отказался продать ему регистрационные номера. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 19-летний автовладелец накануне обратился с заявлением в полицию, рассказав о случившемся. С его слов, кто-то ночью поджег его «Ниву», припаркованную у домовладения в городе Краснослободске в Среднеахтубинском районе.

Личность поджигателя быстро установили. Им оказался 45-летний местный житель, который пошел на преступление из мести.

Установлено, что подозреваемый днем 14 мая у магазина подошел к автовладельцу с просьбой продать ему установленные на «Ниве» регистрационные номера, но получил отказ. Ночью отверженный покупатель решился на преступление, предварительно проследив за обидчиком.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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