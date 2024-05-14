Гул сирен и звуки стрельбы разбудили волгоградцев в ночь с 13 на 14 мая





В ночь с 13 на 14 мая в Красноармейском районе Волгограда прозвучали сигналы воздушной тревоги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой очевидцев, гул серен разбудил многих горожан вскоре после полуночи.









– Уже как 1 час и 20 минут этот гул не утихает. Что это, — задавались вопросом жители регионального центра в местных пабликах.

По сообщению очевидцев, на фоне воющих серен в районе ул. Брестской были слышны странные звуки, похожие на стрельбу.

– Подскажите, кто живёт около Брестской улицы, это был салют или сбивали что-то? – написал один из жителей в группе «Волгоград» на площадке мессенджера Telegram.

Отметим, в настоящий момент официальной информации о причинах работы сирены нет, при этом одновременно с работой сигнала воздушной тревоги на железнодорожной станции Котлубань произошёл сход с путей товарного состава. По не подтверждённой официально информации, причиной происшествия мог стать подрыв цистерны из-за попадания беспилотного летательного аппарата.

Видео сообщества «Волгоград» / t.me