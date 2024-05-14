В Волгограде ищут дорожника с зарплатой в 200 тысяч

На третьем месте — вакансия менеджера по продаже строительных материалов. Кандидату предлагают до 150 тыс. рублей и заманивают премиями и компенсацией расходов на ГСМ.
Также в рейтинг вошла вакансия водителя категории «Е» в крупнейшей розничной сети. Сотруднику готовы платить от 144 до 200 тыс. рублей, ему обещают бесплатное питание и корпоративные скидки.
Замыкает пятерку дорогих вакансий должность директора производственного предприятия с опытом работы от 3-х лет. Он может заработать от 120 тысячи рублей.