Хозяина токсичного источника под Волгоградом наказали на 14,8 млн рублей

Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать 14,8 миллиона рублей с МУП «ЖКХ Городищенского района», которое сливало канализационные стоки на почву. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, которое заявляло иск о взыскании с коммунального предприятия нанесенного почвам ущерба.

В ходе административного расследования было установлено, что МУП сливает стоки на земельный участок, расположенный в поселке Самофаловка Городищенского района. Специалисты обследовали местность, произвели замеры загрязнений и взяли пробы.





- По результатам проведения лабораторных исследований и измерений установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в пробах почвы, отобранной в пробной площадке по сравнению с фоновыми значениями: по нефтепродуктам и нитрат-иону, - сообщили в управлении.

Отметим, что нитраты обладают высокой токсичностью и содержатся в стоках от промышленной, бытовой и сельскохозяйственной деятельности.





Размер вреда, причиненный почвам, составил 14 853 477 рублей. В адрес нарушителя было направлено требование о выплате указанного ущерба, но в добровольном порядке МУП этого не сделал. Тогда был подан иск.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Фото: Нижне-Волжского управления Росприроднадзора