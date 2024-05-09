Экология

Хозяина токсичного источника под Волгоградом наказали на 14,8 млн рублей

Экология 09.05.2024 07:40
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09.05.2024 07:40


Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать 14,8 миллиона рублей с МУП «ЖКХ Городищенского района», которое сливало канализационные стоки на почву. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, которое заявляло иск о взыскании с коммунального предприятия нанесенного почвам ущерба.

В ходе административного расследования было установлено, что МУП сливает стоки на земельный участок, расположенный в поселке Самофаловка Городищенского района. Специалисты обследовали местность, произвели замеры загрязнений и взяли пробы.


- По результатам проведения лабораторных исследований и измерений установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ в пробах почвы, отобранной в пробной площадке по сравнению с фоновыми значениями: по нефтепродуктам и нитрат-иону, - сообщили в управлении. 

Отметим, что нитраты обладают высокой токсичностью и содержатся в стоках от промышленной, бытовой и сельскохозяйственной деятельности. 


Размер вреда, причиненный почвам, составил 14 853 477 рублей. В адрес нарушителя было направлено требование о выплате указанного ущерба, но в добровольном порядке МУП этого не сделал. Тогда был подан иск.

Решение суда в  законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Фото: Нижне-Волжского управления Росприроднадзора

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