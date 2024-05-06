«Динамо-Синара» разошлось миром с «Ладой» на домашней площадке





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 6 мая, на своей площадке в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна сыграли вничью с тольяттинской «Ладой» со счетом 25:25 в первом матче серии за 5-8 места в Суперлиге, сообщает V102.RU. Захватывающий поединок мог закончиться победой как одного, так и другого клуба, поэтому интрига сохранялась до последней секунды.







Счет в сегодняшней встрече открыли гостьи. Елизавета Малашенко реализовала пенальти, а спустя пару минут она же удвоила преимущество с игры. У хозяек первой отличилась Анастасия Шкитина. Точно исполненный семиметровый Викторией Турусиной и следом заброшенный мяч Екатериной Скивко позволили волгоградскому коллективу впервые выйти вперед в стартовой десятиминутке — 5:4.





В итоге - ничья, а второй этап противостояния состоится 12 мая в Тольятти.

Оба коллектива отправились в утешительный турнир после обидных поражений в четвертьфинале. Напомним, бело-голубые в равной борьбе уступили «Ростов-Дону» путевку в полуфинал, а «Лада», оказавшись в роли фаворитов противостояния, сенсационно не устояла перед дебютантками элитного дивизиона — новороссийской «Черноморочкой». Тольяттинский клуб впервые в российской истории окажется по итогам сезона вне четверки сильнейших. Сразу после неудачи свой пост покинул наставник команды Дмитрий Тихон, поэтому на битву с «Синарой» гандболисток вывела в роли исполняющей обязанности главного тренера Оксана Роменская, работавшая ранее в штабе Тихона.Что касается динамовок, то у них есть хорошая мотивация превзойти свой прошлогодний результат и оказаться выше шестого места на одну строчку. Рекордная позиция клуба за последние несколько розыгрышей Суперлиги станет отличным финалом для главного тренера Олега Кулешова, который на прошлой неделе заявил, что покидает свой пост по окончании нынешнего сезона.Всего месяц назад в Ростове-на-Дону «Динамо» и «Лада» встречались в матче за бронзовые медали Кубка России. Волгоградские спортсменки заслуженно победили со счетом 27:23 и забрали награды турнира к себе в коллекцию. Дополнительной уверенности перед противостоянием с сильным соперником бело-голубым придал факт возвращения в заявку Екатерины Долматовой и Валентины Гончаровой. Но капитан команды Марина Судакова все еще продолжает восстановление после травмы и ее лидирующих качеств и большого опыта сильно не хватает динамовкам.Затем «Лада» выдала ударный мини-отрезок, трижды подряд поразив ворота Анны Верещак. Однако к середине тайма Анна разыгралась и несколько раз уверенно спасла команду от пропущенных мячей, а ее напарницы на чужой половине площадки в этот промежуток времени добавили в атакующих действиях и динамовки догнали оппоненток. Но не обошлось без небольших провалов у хозяек, которые позволили гостьям оторваться на три очка. Пришлось вмешиваться Кулешову и традиционно в таких неудачных отрезках матча брать тайм-аут. В концовке тайма Турусина дважды подряд реализовала пенальти и на перерыв команды ушли при счете 13:11 в пользу «Лады».На вторую половину бело-голубые вышли с другим настроем. Эффективные броски Екатерины Долматовой, Варвары Семиной и Анастасии Шкитиной позволили волгоградкам оформить минимальное преимущество. Спустя несколько минут «Синара» увеличила отрыв до плюс трех. При этом тольяттинский коллектив лишился своей исполнительницы — Ольга Горшенина получила красную карточку и была удалена до конца этого захватывающего поединка. В дальнейшем команды поочередно выходили вперед, что позволило сохраниться интриге о победителе встречи до самых последних секунд.В заключительном отрезке вратарь Мария Дувакина и голкипер «Лады» Юлия Кунцевич вышли на первые роли, неоднократно приходя на помощь своим одноклубницам благодаря надежной игре. В финальной пятиминутке Семина отметилась двумя подряд точными дальними выстрелами, а Шкитина завершила позиционную атаку, поразив ворота ворвавшись с правого края.К сожалению для волгоградских болельщиков, их любимая команда не смогла удержать победный счет. Вероника Никитина и Ольга Фомина отличились в концовке и на табло установилось равенство — 25:25. Более того, гости имели все шансы выиграть. В финале матча Дувакина отразила семиметровый.Самой результативной в динамовском составе оказалась Виктория Турусина — шесть заброшенных мячей. По пять точных попаданий на счету Варвары Семиной и Анастасии Шкитиной. Мария Дувакина отметилась шестью спасениями, а Анна Верещак совершила четыре сейва в общей сложности.