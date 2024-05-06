Олег Сергеев лаконично оценил матч «Ротора» и «Челябинска»

- Надо быть объективными - «Ротор» оказался лучше и заслуживал победы больше. В первом тайме мы имели очень опасные проблемы. Хорошо, что пропустили только один гол, а не больше. Первая половина встречи получилась очень слабой в нашем исполнении. После пропущенного мяча сделали некоторые коррективы. Стали больше двигать мяч вперед, но дивидендов это нам никаких не принесло, — заявил главный тренер гостей.
Кроме того, специалист, возглавивший «Челябинск» только 18 апреля, рассказал о том, как изменилась команда под его руководством за этот короткий период.
- Основная проблема, что мы тренировались лишь один раз в недельном цикле как раз перед игрой с «Ротором». К сожалению, наша функциональная готовность показала, что мы находимся не в очень хорошем состоянии. Были моменты тактического плана, которые не понравились. Естественно, я тоже не волшебник, чтобы рассказывать, что мы за три недели играем в другой футбол. Наверное, это неправильно и несправедливо. Мы анализируем каждый день, что у нас не получается. Сегодня второй тайм порадовал тем, что мы контролировали хорошо мяч. Да, есть проблемы, что мы в атаке не очень агрессивны. Есть недочеты в переходных фазах. Но за три недели невозможно ничего поменять, — прокомментировал непростую ситуацию для своего коллектива Роман Пилипчук.
Олег Сергеев был лаконичен.
Кроме того, наставник «Ротора» дал краткий комментарий по поводу рокировки на позиции голкипера. Напомним, Никиту Чагрова на последнем рубеже в двух последних на данный момент победных матчах с «Муромом» и «Челябинском» сменил Вадим Аверкиев.
- Это решение нашего тренера по работе с вратарями Андрея Никитина, который посчитал, что будет лучше дать сыграть Вадиму,- заявил Олег Вячеславович.
В следующем туре «Ротор», занимающий на данный момент четвертое место в турнирной таблице, встретится с липецким «Металлургом» 11 мая на выезде. «Челябинск» в тот же день примет на своем поле песчанокопскую «Чайку», которая идет на третьей позиции.