Олег Сергеев лаконично оценил матч «Ротора» и «Челябинска»





Наставник «Челябинска» Роман Пилипчук и исполняющий обязанности главного тренера «Ротора» Олег Сергеев накануне, 5 мая, на послематчевой пресс-конференции накануне подвели итоги игры, в которой волгоградский клуб в 12-ом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото» одержал домашнюю победу со счетом 1:0, сообщает V102.RU.







- Хорошая игра, которая принесла нам три очка. Всех с победой! — поздравил болельщиков 56-летний специалист.



- Надо быть объективными - «Ротор» оказался лучше и заслуживал победы больше. В первом тайме мы имели очень опасные проблемы. Хорошо, что пропустили только один гол, а не больше. Первая половина встречи получилась очень слабой в нашем исполнении. После пропущенного мяча сделали некоторые коррективы. Стали больше двигать мяч вперед, но дивидендов это нам никаких не принесло, — заявил главный тренер гостей.Кроме того, специалист, возглавивший «Челябинск» только 18 апреля, рассказал о том, как изменилась команда под его руководством за этот короткий период.- Основная проблема, что мы тренировались лишь один раз в недельном цикле как раз перед игрой с «Ротором». К сожалению, наша функциональная готовность показала, что мы находимся не в очень хорошем состоянии. Были моменты тактического плана, которые не понравились. Естественно, я тоже не волшебник, чтобы рассказывать, что мы за три недели играем в другой футбол. Наверное, это неправильно и несправедливо. Мы анализируем каждый день, что у нас не получается. Сегодня второй тайм порадовал тем, что мы контролировали хорошо мяч. Да, есть проблемы, что мы в атаке не очень агрессивны. Есть недочеты в переходных фазах. Но за три недели невозможно ничего поменять, — прокомментировал непростую ситуацию для своего коллектива Роман Пилипчук.Олег Сергеев был лаконичен.Кроме того, наставник «Ротора» дал краткий комментарий по поводу рокировки на позиции голкипера. Напомним, Никиту Чагрова на последнем рубеже в двух последних на данный момент победных матчах с «Муромом» и «Челябинском» сменил Вадим Аверкиев.- Это решение нашего тренера по работе с вратарями Андрея Никитина, который посчитал, что будет лучше дать сыграть Вадиму,- заявил Олег Вячеславович.В следующем туре «Ротор», занимающий на данный момент четвертое место в турнирной таблице, встретится с липецким «Металлургом» 11 мая на выезде. «Челябинск» в тот же день примет на своем поле песчанокопскую «Чайку», которая идет на третьей позиции.