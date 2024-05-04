Труп пропавшего волгоградца нашли на берегу в 37 км. от дома

Пропавшего 3 мая на машине ВАЗ-2107 вишневого цвета в Новоаннинском районе Волгоградской области 51-летнего Алексея Илларионова обнаружили мертвым.

— Организована процессуальная проверка. Видимых следов насилия не зафиксировано. Предварительно, смерть не носит криминального характера. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, — прокомментировал V102.RU руководитель Новоаннинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Сергей Плечистов.

По информации собственного источника «Высоты 102», труп жителя Новоаннинского нашли в хуторе Деминском, расположенном в 37 километрах от города Новоаннинского.

— Рыбак ранее имел проблемы с сердцем. Вероятнее всего, ему стало плохо, как только он приехал на место, — пояснил источник. — Труп нашли сегодня вечером сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что родственники, полиция и добровольцы больше суток искали пропавшего рыбака. Мужчина уехал на рыбалку и перестал выходить на связь. По словам родственников, сначала сотовый скончавшегося был в сети — шли гудки, но никто не отвечал, а ближе к вечеру абонент оказался вне доступа.

Фото: архив «Высота 102»