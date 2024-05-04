Родственники, полиция и добровольцы больше суток ищут пропавшего в Новоаннинском Волгоградской области 51-летнего Алексея Васильевича Илларионова. Мужчина 3 мая уехал на рыбалку и перестал выходить на связь.

По словам близкого родственника, представившегося Алексеем, его тезка бесследно исчез на своей «семерке» вишневого цвета.

— Все было как всегда. Он встал утром, собрал себе еды, взял удочку и в семь часов отправился рыбачить на местные пруды. Поехал один. У него вишневая «семерка, номера 225, на заднем стекле ветровик и в углу четыре звездочки приклеены. Целый день сотовый у него был в доступе — гудки шли, но никто не отвечал. Телефон вырубился вчера ближе к одиннадцати часам вечера. Вероятно, что разрядился, — вспоминает Алексей. — Раньше за ним никогда такого не было, чтобы вот так пропадать надолго без связи. Мы накануне прочесали все места, где он мог теоретически находиться, Деминские пруды. Вчера же и написали заявление в полицию. По камерам пытаются установить, куда он направлялся на машине, но пока безуспешно.

Приметы пропавшего:

рост 175 сантиметров

нормальное телосложение

волосы русые

глаза голубые

В день исчезновения был одет в жилетку и спортивные штаны синего цвета, зеленую рубашку. Если вы обладаете сведениями, способными помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8 919 547 9263.

Напомним, в Волгоградской области ищут пропавшего 30 апреля Дмитрия Козлова.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me