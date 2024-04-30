Происшествия

Один ландшафтный пожар в Волгоградской области увидели в двух городах

Происшествия 30.04.2024 20:37
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30.04.2024 20:37


В городе Николаевске Волгоградской области сегодня, 30 апреля, потушили крупный ландшафтный пожар на берегу Волги. Как сообщили V102.RU очевидцы, черный столб дыма был хорошо виден в Камышине, который находится на другом берегу Волги напротив Николаевска.

По их словам, скорее всего, горит камыш на берегу в Николаевске.


В ГУ МЧС России по Волгоградской области эту информацию подтвердили.

- Горел камыш. В 19.26 объявлена локализация, - сообщили в ведомстве.

Площадь пожара и причины возгорания устанавливаются.

Фото: читатели V102.RU

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