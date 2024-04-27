Экология

В Волгограде уверены, что уровень паводка на Волге благоприятен для нереста рыбы

Экология 27.04.2024 14:42
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27.04.2024 14:42


Вопрос о восполнении биоресурсов обсуждался сегодня, 27 апреля, в ходе осмотра наполняемости рек, ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области, сообщили V102.RU в администрации региона.

Напомним, что совещание с участием главы региона прошло на борту судна, с которого и осуществлялся осмотр наполняемости поймы.

Максимальный попуск воды с плотины Волжской ГЭС в этом году начался позже, чем в 2023 году. 

– Это хорошо сказывается на нересте, так как температура воды выше. Кроме того, сброс планируется на сутки больше – а это дополнительные миллионы кубометров воды, – считают в администрации региона. – Стоит отметить, что регион всегда отстаивает свою позицию, в том числе при определении весенних сбросов: рекомендации учитываются максимально из возможного.  

Напомним, что в 2023 году период максимальных сбросов на Волжской ГЭС завершился уже 21 апреля. В этом году с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне пиковый сброс в 26 тыс. м3/с начался 22 апреля и продлится до 27 апреля включительно. Начиная с 28 апреля и по 1 мая сброс воды через гидроузел будет постепенно уменьшаться — с 24 тыс. м3/с  до 18 тыс. м3/с. 


Начиная со 2 мая и до 15 мая сброс воды будет держаться на уровне более 16 тыс. м3/с — на так называемой рыбной полке. Режим работы Волжской ГЭС еще может корректироваться в связи с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки.

Фото: администрации Волгоградской области

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