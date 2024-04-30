Спорт

Турнир по дзюдо памяти Евгения Погорелова завершился в Волгограде

Спорт 30.04.2024 18:25
0
30.04.2024 18:25


Более 200 спортсменов из восьми федеральных округов боролись за звание лучших на Всероссийском турнире, посвященного памяти двукратного чемпиона Европы, мастера спорта международного класса Евгения Погорелова, передает V102.RU.

Как сообщили в Федерации дзюдо России, соревнования, которые проводятся уже в 19 раз, прошли в учебно-тренировочном комплексе ВГАФКв Волгограде. На церемонии открытия присутствовали сыновья Евгения Погорелова, глава ФДР Сергей Соловейчик, спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов и руководитель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Владимир Попков.


Самой представительной стала команда Южного федерального округа – 90 дзюдоистов.

Победителями соревнований стали:

- Дамир Меремов (до 60 кг, Республика Адыгея);

- Бетал Чегемов (до 66 кг, Кабардино-Балкарская Республика);

- Алан Хубиев (до 73 кг);

- Або-Муслим Акталиев (до 81 кг, оба –Санкт-Петербург);

- Астемир Абазов (до 90 кг, Кабардино-Балкарская Республика);

- Даниил Драновский (до 100 кг, Ставропольский край);

- Давид Бабаян (свыше 100 кг, Москва);

- Алина Сергеева (до 48 кг, Тюменская область);

- Инна Михеенкова (до 52 кг, Краснодарский край);

- Олеся Романенко (до 57 кг, Ставропольский край);

- Стефания Власова (до 63 кг, Самарская область);

- Ольга Китаева (до 70 кг, Москва);

- Тамара Лищенко (до 78 кг, Санкт-Петербург);

- Вероника Кафанова (свыше 78 кг, Ставропольский край). 

Победители и призеры состязаний помимо кубков и медалей стали обладателями денежных призов: 30 тысяч рублей за первое, 20 – за второе и 10 – за третье место. Кроме того, все финалисты получили право выступить на Fonbet чемпионате России, который состоится осенью в Сириусе.

В Волгоградской области дзюдо является базовым видом спорта. В общей сложности в регионе единоборством занимаются около 5,5 тысячи спортсменов.

Фото: Федерация дзюдо России

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.04.2024 21:10
Спорт 30.04.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2024 16:48
Спорт 30.04.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2024 21:08
Спорт 29.04.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2024 17:07
Спорт 29.04.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.04.2024 09:35
Спорт 29.04.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 21:32
Спорт 28.04.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 20:02
Спорт 28.04.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 18:53
Спорт 28.04.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 11:25
Спорт 28.04.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.04.2024 07:41
Спорт 28.04.2024 07:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2024 20:08
Спорт 27.04.2024 20:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.04.2024 09:52
Спорт 27.04.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2024 19:05
Спорт 25.04.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2024 13:23
Спорт 25.04.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2024 08:14
Спорт 25.04.2024 08:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:24
Лихач прокатился в кресле по проспекту Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:10
«Ростов-Дон» вырвал вторую тяжелую победу у «Динамо-Синары» в плей-офф СуперлигиСмотреть фотографии
20:37
Один ландшафтный пожар в Волгоградской области увидели в двух городахСмотреть фотографии
20:03
Рай для рыбы и байдарочников: фоторепортаж из залитой водой Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
19:04
Деньги, вино и ЖКХ: законы, которые вступят в силу в маеСмотреть фотографии
18:25
Турнир по дзюдо памяти Евгения Погорелова завершился в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:01
Бочаров анонсировал новые решения по развитию поймы Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:48
«Каустик» после победы в Омске поднялся на 10-е место СуперлигиСмотреть фотографии
15:51
Это что за пустыня? Волгоградец поделился пугающим видео пересохшего водохранилищаСмотреть фотографии
14:13
Танцы, спорт и краски-холи: 1 мая на Каче в Волгограде пройдет праздник для детей и родителейСмотреть фотографии
13:11
Александра Пахмутова на прогулке в Волгограде увидела себя с бронзовым аккордеономСмотреть фотографии
12:18
Первый пошел: в Волгограде восстановят фонтанную группу в зеленой зоне проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
11:09
Две остановки СТ в Волгограде наконец-то обрели цивилизованный видСмотреть фотографии
10:36
Вновь за старое: в Волгограде формирующая обрезка превращает деревья в частоколСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Из-за собаки под Волгоградом в ДТП пострадали женщина и двое детейСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области насмерть разбился юный мотоциклистСмотреть фотографии
09:32
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцы продолжают болеть гриппом из-за температурных качелейСмотреть фотографии
08:09
Коровы в Волгоградской области стали давать больше молокаСмотреть фотографии
07:43
Жителя Волгоградской области оштрафовали за негативные посты о ВС РФСмотреть фотографии
22:01
Захваченная водой набережная Волгограда стала местом притяжения туристов и горожан: фоторепортажСмотреть фотографии
21:08
«Небо Волгограда» откроют для себя 108 гимнастов из шести городов РоссииСмотреть фотографии
19:56
Волгоградская область вошла в 30 пилотных регионов, где школьников научат управлению БПЛАСмотреть фотографии
18:34
«Пополнения пока не будет»: гидрологи прокомментировали обмеление Волгоградского водохранилищаСмотреть фотографии
18:13
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели 15-летней девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
В «Волгоградском марафоне» приняли участие 1,3 тыс. профессиональных спортсменов и любителейСмотреть фотографии
16:01
Ветер, град и сильные ливни: МЧС предупредило волгоградцев о непогодеСмотреть фотографии
15:02
«Лифтинг-процедурами» завершился капремонт трамвайной линии на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде с 1 мая изменится расписание муниципальных дачных маршрутовСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде водитель Ford Focus сбил 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
 