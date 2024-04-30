Турнир по дзюдо памяти Евгения Погорелова завершился в Волгограде

Более 200 спортсменов из восьми федеральных округов боролись за звание лучших на Всероссийском турнире, посвященного памяти двукратного чемпиона Европы, мастера спорта международного класса Евгения Погорелова, передает V102.RU.
Как сообщили в Федерации дзюдо России, соревнования, которые проводятся уже в 19 раз, прошли в учебно-тренировочном комплексе ВГАФКв Волгограде. На церемонии открытия присутствовали сыновья Евгения Погорелова, глава ФДР Сергей Соловейчик, спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов и руководитель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Владимир Попков.
Самой представительной стала команда Южного федерального округа – 90 дзюдоистов.
Победителями соревнований стали:
- Дамир Меремов (до 60 кг, Республика Адыгея);
- Бетал Чегемов (до 66 кг, Кабардино-Балкарская Республика);
- Алан Хубиев (до 73 кг);
- Або-Муслим Акталиев (до 81 кг, оба –Санкт-Петербург);
- Астемир Абазов (до 90 кг, Кабардино-Балкарская Республика);
- Даниил Драновский (до 100 кг, Ставропольский край);
- Давид Бабаян (свыше 100 кг, Москва);
- Алина Сергеева (до 48 кг, Тюменская область);
- Инна Михеенкова (до 52 кг, Краснодарский край);
- Олеся Романенко (до 57 кг, Ставропольский край);
- Стефания Власова (до 63 кг, Самарская область);
- Ольга Китаева (до 70 кг, Москва);
- Тамара Лищенко (до 78 кг, Санкт-Петербург);
- Вероника Кафанова (свыше 78 кг, Ставропольский край).
Победители и призеры состязаний помимо кубков и медалей стали обладателями денежных призов: 30 тысяч рублей за первое, 20 – за второе и 10 – за третье место. Кроме того, все финалисты получили право выступить на Fonbet чемпионате России, который состоится осенью в Сириусе.
В Волгоградской области дзюдо является базовым видом спорта. В общей сложности в регионе единоборством занимаются около 5,5 тысячи спортсменов.
Фото: Федерация дзюдо России