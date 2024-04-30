Турнир по дзюдо памяти Евгения Погорелова завершился в Волгограде

Более 200 спортсменов из восьми федеральных округов боролись за звание лучших на Всероссийском турнире, посвященного памяти двукратного чемпиона Европы, мастера спорта международного класса Евгения Погорелова, передает V102.RU.

Как сообщили в Федерации дзюдо России, соревнования, которые проводятся уже в 19 раз, прошли в учебно-тренировочном комплексе ВГАФКв Волгограде. На церемонии открытия присутствовали сыновья Евгения Погорелова, глава ФДР Сергей Соловейчик, спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов и руководитель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Владимир Попков.





Самой представительной стала команда Южного федерального округа – 90 дзюдоистов.

Победителями соревнований стали:

- Дамир Меремов (до 60 кг, Республика Адыгея);

- Бетал Чегемов (до 66 кг, Кабардино-Балкарская Республика);

- Алан Хубиев (до 73 кг);

- Або-Муслим Акталиев (до 81 кг, оба –Санкт-Петербург);

- Астемир Абазов (до 90 кг, Кабардино-Балкарская Республика);

- Даниил Драновский (до 100 кг, Ставропольский край);

- Давид Бабаян (свыше 100 кг, Москва);

- Алина Сергеева (до 48 кг, Тюменская область);

- Инна Михеенкова (до 52 кг, Краснодарский край);

- Олеся Романенко (до 57 кг, Ставропольский край);

- Стефания Власова (до 63 кг, Самарская область);

- Ольга Китаева (до 70 кг, Москва);

- Тамара Лищенко (до 78 кг, Санкт-Петербург);

- Вероника Кафанова (свыше 78 кг, Ставропольский край).

Победители и призеры состязаний помимо кубков и медалей стали обладателями денежных призов: 30 тысяч рублей за первое, 20 – за второе и 10 – за третье место. Кроме того, все финалисты получили право выступить на Fonbet чемпионате России, который состоится осенью в Сириусе.

В Волгоградской области дзюдо является базовым видом спорта. В общей сложности в регионе единоборством занимаются около 5,5 тысячи спортсменов.

Фото: Федерация дзюдо России