«Небо Волгограда» откроют для себя 108 гимнастов из шести городов России

30 апреля в Волжском на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» состоятся соревнования по гимнастике «НЕБО ВОЛГОГРАДА». Как сообщает ИА «Высота 102», в турнире примут участие 108 спортсменов из Волгограда, Волжского, Городища, Астрахани, Ахтубинска и Москвы.

- Это первые в Волгоградской области официальные соревнования по воздушной гимнастике. До этого мы проводили состязания, но они носили частный характер. В 2023 году эта дисциплина была признана в России официальным видом спорта, благодаря чему турнир был включён в региональный график на 2024 год, — рассказала президент РФСОО «Федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта Волгоградской области» Светлана Жданкина.

В зависимости от использованного снаряда и возраста воспитанники секций будут разделены на группы, внутри которых профессиональное жюри и будет выбирать победителей, оценивая чистоту исполнения утверждённых элементов.

Отметим, в соревнованиях примут участие воздушные гимнасты от 6 до 17 лет. Поддержать волгоградских спортсменов или же просто насладиться праздником спорта смогут все желающие. Вход на мероприятие свободный. Состязание пройдёт с 9:30 до 18:30. Церемонии награждения состоятся в 13:16 и 18:33.

Фото: РФСОО «Федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта Волгоградской области»