Спорт

Юношеская сборная России в Волгограде стала чемпионом турнира УЕФА

Спорт 28.04.2024 21:32
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28.04.2024 21:32


Юношеская футбольная сборная России в возрастной категории до 16 лет стала чемпионом Турнира развития УЕФА, который прошел в Волгограде. Хозяева одержали три победы и заработали девять очков, сообщает V102.RU.
 
Заключительный день соревнований открывал матч сборных Ганы и Казахстана на стадионе ВГАФК.  Африканские футболисты пропустили первыми, но еще до перерыва трижды поразили ворота соперников и по итогам первого тайма ганская команда лидировала с преимуществом в два гола. Во второй половине игроки с Черного континента довели дело до итогового разгрома со счетом 5:1. Уверенная победа позволила Гане финишировать вторыми в Волгограде.
 
В последней встрече на турнире россиянам противостояли сверстники из Сербии, ранее обыгравшие Казахстан и крупно уступившие Гане со счетом 1:5. На 20-й минуте подопечные Станислава Коротаева вышли вперед  Захар Чушкин после добивания оказался первым на мяче и отправил его точно в цель. Во втором тайме серьезную ошибку допустил голкипер Сербии Богдан Богданович, выронивший  игровой снаряд из рук. На подхвате оперативно сыграл Тимофей Хотулев, сделавший счет 2:0.
 
На 71-й минуте футболисты из братской страны сумели вернуть интригу. Матео Маравич замкнул навес и отличился головой. Болельщикам, которые смотрели матч на «Зените» и по телетрансляции,  пришлось изрядно понервничать вплоть  до добавленного времени. Иван Возрастов и Даниил Кондаков лишь в самой концовке забили два мяча и оформили окончательный результат поединка — 4:1 в пользу сборной России. Девять заработанных баллов позволили хозяевам безоговорочно выиграть Турнир развития УЕФА, который уже покорялся команде U-16 в прошлом году и тоже  в Волгограде.  
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: Сайт Российского футбольного союза

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