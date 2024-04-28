Юношеская сборная России в Волгограде стала чемпионом турнира УЕФА





Юношеская футбольная сборная России в возрастной категории до 16 лет стала чемпионом Турнира развития УЕФА, который прошел в Волгограде. Хозяева одержали три победы и заработали девять очков, сообщает V102.RU.

Заключительный день соревнований открывал матч сборных Ганы и Казахстана на стадионе ВГАФК. Африканские футболисты пропустили первыми, но еще до перерыва трижды поразили ворота соперников и по итогам первого тайма ганская команда лидировала с преимуществом в два гола. Во второй половине игроки с Черного континента довели дело до итогового разгрома со счетом 5:1. Уверенная победа позволила Гане финишировать вторыми в Волгограде.В последней встрече на турнире россиянам противостояли сверстники из Сербии, ранее обыгравшие Казахстан и крупно уступившие Гане со счетом 1:5. На 20-й минуте подопечные Станислава Коротаева вышли вперед Захар Чушкин после добивания оказался первым на мяче и отправил его точно в цель. Во втором тайме серьезную ошибку допустил голкипер Сербии Богдан Богданович, выронивший игровой снаряд из рук. На подхвате оперативно сыграл Тимофей Хотулев, сделавший счет 2:0.На 71-й минуте футболисты из братской страны сумели вернуть интригу. Матео Маравич замкнул навес и отличился головой. Болельщикам, которые смотрели матч на «Зените» и по телетрансляции, пришлось изрядно понервничать вплоть до добавленного времени. Иван Возрастов и Даниил Кондаков лишь в самой концовке забили два мяча и оформили окончательный результат поединка — 4:1 в пользу сборной России. Девять заработанных баллов позволили хозяевам безоговорочно выиграть Турнир развития УЕФА, который уже покорялся команде U-16 в прошлом году и тоже в Волгограде.