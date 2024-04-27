Расследования

Группу теневых банкиров во главе с пенсионеркой задержали в Волгограде

Расследования 27.04.2024 09:22
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27.04.2024 09:22


Силовики задержали в Волгограде подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые, по предварительным подсчетам, привлекли кредитов на 1 миллиард рублей. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 27 апреля, официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Фигуранты задержаны полицейскими при участии бойцов Росгвардии. 

По словам Волк, организатором группы является 68-летняя пенсионерка. Четверо ее знакомых, по версии следствия, подыскивали граждан, которые хотели получить кредиты в банках. Они помогали им оформить займы, но половину суммы забирали себе, обещая погашать задолженность перед банками.

- В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась. По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей, - сообщила Ирина Волк.


Проведены 28 обысков, в ходе которых изъято почти 30 миллионов рублей, а также черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих транспортных средств. 

Следственным управлением УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. 

Фото, видео: МВД России

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