



В Волгоградской области подведены итоги выборов в 52 органа местного самоуправления. По итогам двухдневных голосований были избраны 26 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов городских и сельских поселений.

Так, 24 новых главы поселений представляют политическую партию «Единая Россия», а также двое в порядке самовыдвижения.

В 26 представительных органах муниципальных образований замещено 185 депутатских мандатов. Голоса избирателей распределились между партиями:

160 кандидатов, выдвинутых политической партией «Единая Россия»;

7 кандидатов, выдвинутых политической партией ЛДПР;

5 кандидатов, выдвинутых политической партией КПРФ;

5 кандидатов, выдвинутых политической партией «Новые люди»;

4 кандидата, выдвинутые политической партией «Справедливая Россия – За правду»;

2 кандидата, выдвинутые политической партией «Партия пенсионеров»;

2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Отмечается, что среди избранных депутатов имеются 5 участников специальной военной операции. Явка избирателей на выборах в регионе составила 36,69%.