Общество

В Волгоградской области подведены итоги выборов

Общество 15.09.2025 21:04
0
15.09.2025 21:04


В Волгоградской области подведены итоги выборов в 52 органа местного самоуправления. По итогам двухдневных голосований были избраны 26 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов городских и сельских поселений.

Так, 24 новых главы поселений представляют политическую партию «Единая Россия», а также двое в порядке самовыдвижения. 

В 26 представительных органах муниципальных образований замещено 185 депутатских мандатов. Голоса избирателей распределились между партиями: 

  • 160 кандидатов, выдвинутых политической партией «Единая Россия»; 
  • 7 кандидатов, выдвинутых политической партией ЛДПР; 
  • 5 кандидатов, выдвинутых политической партией КПРФ; 
  • 5 кандидатов, выдвинутых политической партией «Новые люди»; 
  • 4 кандидата, выдвинутые политической партией «Справедливая Россия – За правду»;
  • 2 кандидата, выдвинутые политической партией «Партия пенсионеров»;
  • 2 кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Отмечается, что среди избранных депутатов имеются 5 участников специальной военной операции. Явка избирателей на выборах в регионе составила 36,69%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.09.2025 20:38
Общество 15.09.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 19:41
Общество 15.09.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 17:01
Общество 15.09.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 15:14
Общество 15.09.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:51
Общество 15.09.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:00
Общество 15.09.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:40
Общество 15.09.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:30
Общество 15.09.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:00
Общество 15.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 08:49
Общество 15.09.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 08:05
Общество 15.09.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 07:06
Общество 15.09.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 06:35
Общество 15.09.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 06:00
Общество 15.09.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2025 21:48
Общество 14.09.2025 21:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Волгоградской области подведены итоги выборовСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусовСмотреть фотографии
19:41
Теперь всё? В Волгограде завершилась скандальная реставрация памятника в Радомском сквереСмотреть фотографии
18:36
В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушникаСмотреть фотографии
17:01
Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПНСмотреть фотографии
15:56
Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Ирана в Волгограде Смотреть фотографии
15:29
История с отравлением детей таблетками под Волгоградом обернулась неожиданным задержаниемСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:20
«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
10:51
Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
10:12
Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:00
В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метровСмотреть фотографии
09:40
Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатомСмотреть фотографии
09:30
Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за светСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде увеличено количество трамваев на маршрутах №2 и №10Смотреть фотографии
08:49
Турпоезд из Волгограда в Астрахань отправится 20 сентябряСмотреть фотографии
08:05
В МВД назвали признаки влияния мошенников на детейСмотреть фотографии
07:38
Под Волгоградом на дне пруда обнаружили тело мужчиныСмотреть фотографии
07:06
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге по уровню безработицыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосованияСмотреть фотографии
06:00
«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизацииСмотреть фотографии
21:48
«Нет бензина»: в Котово жители нескольких улиц третью неделю выживают без водыСмотреть фотографии
21:25
В Михайловке на 95-м году жизни скончался экс-директор крупного комбината Василий СивокозовСмотреть фотографии
 