



Сегодня, 15 сентября, официально открылась продажа билетов на товарищеский матч сборных России и Ирана, который состоится 10 октября и начнется в 20-00 ч. на «Волгоград Арене». Как сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз, купить билеты можно только на сайте официального билетного партнёра РФС.

Сборная России сыграет в Волгограде в третий раз за последние два года. Стоимость билетов в открытой продаже - от 400 рублей и выше. Vip-места можно приобрести за 4000 рублей.

РФС отдельно отмечает, что детям, возраст которых не превышает пяти лет включительно, не требуются входные билеты для доступа на стадион (при условии, что они проходят на стадион в сопровождении зрителей, являющихся их близкими родственниками, а также не занимают индивидуальные зрительские места). Заявки на посещение матча для маломобильных групп населения необходимо направлять на электронную почту mgn@rfs.ru до 6 октября включительно.