Общество

Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусов

Общество 15.09.2025 20:38
0
15.09.2025 20:38


Гидрометцентр уточнил прогноз на ближайшие несколько дней для юга России. По информации синоптиков, в течение суток Волгоградскую область ожидает ухудшение погодных условий. Специалистами объявлен предпоследний – жёлтый уровень погодной опасности из-за ночных заморозков.

Согласно прогностической карте предупреждений для ЮФО, вплоть до 8:00 16 сентября регион ожидает экстремальное похолодание. В отдельных районах на почве в ночные часы температура может опускаться до -0,1...-2,0 °C.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на минувших выходных метеорологами неоднократно пересматривался прогноз погоды на ближайшие несколько дней в сторону понижения дневных и ночных температур.

Согласно последним данным, 16 сентября будет без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, а днем восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +6...+11ºС, при прояснении 0...+5ºC, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2,0ºС. Днём будет +19...+24ºC.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.09.2025 21:04
Общество 15.09.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 19:41
Общество 15.09.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 17:01
Общество 15.09.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 15:14
Общество 15.09.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:51
Общество 15.09.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 10:00
Общество 15.09.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:40
Общество 15.09.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:30
Общество 15.09.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2025 09:00
Общество 15.09.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 08:49
Общество 15.09.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 08:05
Общество 15.09.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 07:06
Общество 15.09.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 06:35
Общество 15.09.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2025 06:00
Общество 15.09.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2025 21:48
Общество 14.09.2025 21:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Волгоградской области подведены итоги выборовСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусовСмотреть фотографии
19:41
Теперь всё? В Волгограде завершилась скандальная реставрация памятника в Радомском сквереСмотреть фотографии
18:36
В Михайловке задержали выкравшего царскую монету домушникаСмотреть фотографии
17:01
Владимир Путин открыл в Волгограде новый корпус института РПНСмотреть фотографии
15:56
Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Ирана в Волгограде Смотреть фотографии
15:29
История с отравлением детей таблетками под Волгоградом обернулась неожиданным задержаниемСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде благоустройство сквера за 75 миллионов вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:20
«Хорошо сделали свою работу»: яркие моменты блистательной победы «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
13:24
«Тушили до утра»: очевидцы засняли жуткий пожар на «Рижском рынке» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
В Волгограде полиция задержала пиромана-мстителяСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде готовятся осудить шестерых инженеров за гибель и увечья промальпинистовСмотреть фотографии
12:01
Коллегия судей поддержала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного судаСмотреть фотографии
11:17
Разыскиваемого Интерполом иностранца арестовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублейСмотреть фотографии
10:51
Начало сильнейшей за три месяца магнитной бури зафиксировали ученыеСмотреть фотографии
10:12
Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:00
В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метровСмотреть фотографии
09:40
Экс-мэр Михайловки Тюрин стал сельским депутатомСмотреть фотографии
09:30
Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за светСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде увеличено количество трамваев на маршрутах №2 и №10Смотреть фотографии
08:49
Турпоезд из Волгограда в Астрахань отправится 20 сентябряСмотреть фотографии
08:05
В МВД назвали признаки влияния мошенников на детейСмотреть фотографии
07:38
Под Волгоградом на дне пруда обнаружили тело мужчиныСмотреть фотографии
07:06
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге по уровню безработицыСмотреть фотографии
06:35
Волгоградский избирком назвал предварительные итоги голосованияСмотреть фотографии
06:00
«Скорая не проехала»: бездорожье отрезало волгоградцев от цивилизацииСмотреть фотографии
21:48
«Нет бензина»: в Котово жители нескольких улиц третью неделю выживают без водыСмотреть фотографии
21:25
В Михайловке на 95-м году жизни скончался экс-директор крупного комбината Василий СивокозовСмотреть фотографии
 