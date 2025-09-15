Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусов

Гидрометцентр уточнил прогноз на ближайшие несколько дней для юга России. По информации синоптиков, в течение суток Волгоградскую область ожидает ухудшение погодных условий. Специалистами объявлен предпоследний – жёлтый уровень погодной опасности из-за ночных заморозков.

Согласно прогностической карте предупреждений для ЮФО, вплоть до 8:00 16 сентября регион ожидает экстремальное похолодание. В отдельных районах на почве в ночные часы температура может опускаться до -0,1...-2,0 °C.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на минувших выходных метеорологами неоднократно пересматривался прогноз погоды на ближайшие несколько дней в сторону понижения дневных и ночных температур.

Согласно последним данным, 16 сентября будет без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, а днем восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +6...+11ºС, при прояснении 0...+5ºC, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2,0ºС. Днём будет +19...+24ºC.