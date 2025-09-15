Житель Волгограда едва не лишился бытовой техники из-за долга за свет





Волгоградец за три года накопил 86 тысяч рублей долга за электроэнергию. Никаких шагов к погашению задолженности он не предпринимал. Как сообщили ИА «Высота 102» в энергокомпании, не изменилась ситуация и после судебного иска.

– Специалистам пришлось обратиться к принудительному взысканию долга. Исполнительный документ был предъявлен в Красноармейский районный отдел службы судебных приставов. Сотрудники ССП установили, что у должника в собственности нет ни недвижимости, ни денег на счетах. Вызовы в службу неплательщик игнорировал, избегая общения с приставами-исполнителями, – пояснили «Волгоградэнергосбыте».

В результате совместных мероприятий службы по взысканию дебиторской задолженности и судебных приставов удалось обнаружить, арестовать и изъять имущество недобросовестного потребителя: компьютер, телевизор и микроволновую печь. После этого сумму, необходимую для погашения долга за электроэнергию, мужчина нашел за два дня.



