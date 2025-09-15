



Волгоградская область оказалась на 40-м месте в рейтинге по уровню безработицы. Составители РИА Рейтинга подсчитали, что волгоградец тратит на поиск работы в среднем 6,3 месяца.

По итогам первого квартала прошлого года поиск работы в регионе занимал 5,7 месяца, несмотря на то, что в этом году ситуация с безработицей по официальным данным улучшилась. По итогам 2024 года также регион находился в рейтинге на одну ступень выше, заняв 39-е место.

Меньше всего на поиски работы необходимо времени жителям Сахалинской области и Чукотского автономного округа, а также Ульяновской области. Для этого они тратят около 1,5 и 1,7 месяца соответственно.

Дольше же всего ищут себе работу жители Амурской области и Забайкальского края - 11 и 9,2 месяца.