



В Волгоградской области оперативники задержали жителя Дубовки по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как сообщили 15 сентября в СУ СК России по региону, мужчина вымогал миллион рублей у многодетного отца, дети которого отравились таблетками.

Напомним, о происшествии в многодетной семье, проживающей в городе Дубовке, ранее сообщало ИА «Высота 102». Со слов главы семейства Дениса С., в средине августа 2025 года его дети нашли в доме и употребили медикаменты. В результате малыши, которым всего два, три, четыре и шесть лет, оказались в лечебном учреждении. Инцидент произошел, когда Денис спал, а его жены не было дома.

По данным ИА «Высота 102», после происшествия в семье прокурор Дубовского района направил иск в суд об ограничении родительских прав Дениса и Олеси в отношении их несовершеннолетних детей. Жители небольшого муниципального района, тем временем, разделились на сочувствующих и осуждающих. И, как выяснилось 15 сентября, нашлись те, кто решил нажиться на ситуации.

– По данным следствия, 17 августа 2025 года в городе Дубовке двое малолетних детей получили отравление лекарственными препаратами и были госпитализированы. В отношении их отца была организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, а остальные дети временно помещены в специализированные социальные учреждения. Ситуацией решил воспользоваться местный житель, который позвонил отцу детей и, представляясь человеком, способным повлиять на решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности, потребовал перевести ему деньги, – сообщила сегодня официальный представитель СУ СК России Наталия Рудник.

Изначально житель Дубовки потребовал у Дениса символическую сумму около 3 тысяч рублей якобы для покупки подарков лицам, с которыми он будет вести переговоры. И многодетный отец пошел, по версии следствия, на сделку. Вскоре выяснилось, что в планах злоумышленника было получение куда большей суммы.

– Опасаясь последствий, потерпевший согласился и перечислил деньги на указанную фигурантом банковскую карту. Однако на этом подозреваемый не остановился. При личной встрече он потребовал от мужчины 1 миллион рублей за урегулирование вопросов с правоохранительными и надзорными органами. О выдвигаемых требованиях отец детей сообщил стражам порядка, – сообщила представитель СУ СКР.

Задержание вымогателя оперативниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОРЧ СБ состоялось 10 сентября. По уточненным сведениям ГУ МВД России, задержанный ранее был знаком с семьей Дениса С.

– 44-летний знакомый главы семейства, воспользовавшись сложившейся ситуацией, предложил последнему за 1 млн. урегулировать вопрос о непривлечении его к ответственности за неисполнение родительских обязательств. Однако фактически исполнять договорённости фигурант не планировал, – сообщили в полиции.

Сейчас с участием подозреваемого следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Суд по ходатайству следствия поместил фигуранта уголовного дела под стражу.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области