







В Котово Волгоградской области жители нескольких улиц снова вынуждены выживать без воды. Третью неделю пусто в кранах дома №21 по улице Коммунальная.

- Никому нет дела. Маленький ребенок – ни искупать, ни постирать. Обращались везде и толку никакого. В водоканале говорят, нет бензина и солярки, звонили в 112, в городскую администрацию. Все бесполезно, - делится один из жителей.

Также приходят сообщения о двухнедельном отсутствии воды и на улице Некрицухина.



При этом вода в городе есть. А точнее, она льется рекой на улицах Котово. Котовчане в соцсетях делятся фото последствий очередных порывов на водоводе, которые никто не устраняет. Жители также утверждают, что в водоканале осталось несколько рабочих, так как сотрудники увольняются из-за задержки зарплат.



Фото Общественный контроль города Котово t/me



