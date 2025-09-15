Общество

В центре Волгограда меняют участок теплосети протяженностью 300 метров

15.09.2025 10:00
Специалисты меняют участок тепловой сети, ведущий от котельной №40 в Центральном районе Волгограда. Работы на этом объекте подрядная организация начала еще летом. За это время на участке теплосети демонтировали трубы, которые отслужили более 30 лет. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, сейчас здесь ведется монтаж новых труб, которые «одеты» в заводскую теплоизоляцию.

– Основной причиной замены участка стала возросшая нагрузка из-за появления новых домов в районе. Модернизация сети позволит значительно увеличить ее пропускную способность и обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение для 28 тысяч абонентов Центрального района, – пояснил ИА «Высота 102» начальник участка энергорайона тепловых сетей №2 Сурен Лазарян.


Параллельно с заменой участка тепловой сети для надежной работы в зимний период на котельной № 40 «Концессии теплоснабжения» капитально ремонтируют котел № 1. Специалисты уже заменили его конвективную часть, в настоящее время начинаются работы по обмуровке.

Стоит отметить, что к отопительному сезону активно готовят объекты теплового хозяйства во всех районах Волгограда. На сегодня полностью готовы 92% теплосетей и 82% всех котельных.

