Общество

«Папа — это легенда»: в Волгограде фронтовик Михаил Терещенко отмечает столетие

Общество 16.11.2022 16:19
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16.11.2022 16:19


С утра в квартире фронтовика Михаила Терещенко раздаются многочисленные телефонные звонки. Столетний юбилей дорогого стоит. Участник Великой Отечественной войны, парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, защитник Москвы, кавалер пяти орденов Красной Звезды. 

Близкие фронтовика, коллеги, сослуживцы и друзья сходятся в одном — жизненный путь Михаила Терещенко заслуживает экранизации. И в мирное время он продолжал служить своей Родине — испытывал первые ядерные ракеты и готовил запуск человека в космос.  

С каким настроем подошел к вековому юбилею ветеран и что он думает о сегодняшних событиях в стране — в материале ИА «Высота 102».


К зданию Волгоградского городского Совета ветеранов на набережной Волгограда издалека медленно подъезжает автомобиль. На улице, вопреки ледяному ветру дирижер военного оркестра объявляет минутную готовность. Многочисленные гости поправляют букеты и прекращают разговоры. 

Михаил Васильевич с улыбкой выходит из автомобиля. Его бережно поддерживает под руку дочь Татьяна. Юбиляра встречает оркестр, вспышки фотокамер, крепкие рукопожатия и аплодисменты. Поздравить ветерана приехали представители муниципальной и региональной власти, ветеранского сообщества, воспитанники молодежных организаций и даже делегация от ракетного полигона Капустин Яр, где после войны служил Терещенко.   


Дочь юбиляра Татьяна рассказала, что отец с утра очень сильно волновался и даже попросил ее записать ему речь на отдельный листок.  

— Папа надиктовал свои мысли. Я просто напечатала на листе, он волновался, сказал, что может забыть что-то или перепутать, а это будет некрасиво, — поделилась дочь фронтовика. — Он вложил туда свою душу, самое главное — что он служил для своего народа своей России и победа будет за нами, как он всегда говорит. 


— Я прожил большую и трудную жизнь. Воевал, был дважды ранен, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, с парада — сразу в окопы, — отметил в ответном слове полковник в отставке. — Москву мы не сдали, я освобождал многие города и страны, закончил войну в Словакии. Потом служил на полигоне Капустин Яр. Был начальником стартовой команды. Произвел 400 пусков ракет. Я честно служил своей Родине и своему народу, верил в свою страну. Победа будет за нами! Спасибо всем. 


Дочь полковника Татьяна вспоминает, что отец воспитывал ее в строгости, но никогда не повышал голоса, а мог все доходчиво объяснить без лишних эмоций. 

— Смотрю со стороны и понимаю: папа – это легенда. Участник Великой Отечественной, защищал Москву, там получил тяжелое ранение, восстановился и снова на фронт. Начинал с пехоты, потом попал в артиллерию. Это все сказалось в определенной степени на здоровье, он плохо слышит. При этом папа никогда не терял оптимизма, служение Родине было для него превыше всего. Он всегда говорит, что победа будет за нами. Мы должны в это верить.  


Со слов Татьяны, соседи по дому папу просто обожают. Они одними из первых поздравили его с самого утра. 

— Несмотря на возраст, у него такая воля к жизни, неиссякаемый оптимизм, отменное чувство юмора. Ко всему прочему, он большой профессионал во всем, чем занимается. Возможно в этом и весь секрет долголетия, — говорит Татьяна. — После войны он служил на полигоне, производил ядерные пуски. Сам Сергей Королев говорил, чтобы папин расчет, которым он командовал, никогда не проверяли. Ему полностью доверяли. Папа знал Курчатова, а Жуков наградил его именным оружием. 


День юбиляра обычно начинается с чтения газет. Причем Михаил Васильевич до сих пор не использует очки, несмотря на солидный возраст.  

— Наверное, папа единственный у нас в доме, кто еще выписывает газеты. Мы стараемся вместе следить за всеми новостями, касательно спецоперации на Украине. Он родился в Белгородской области, у нас там живут родственники, а теперь его малую родину бомбят. Мы очень тяжело все это переживаем, — рассказывает Татьяна. — С высоты своего военного опыта он, конечно, тоже оценивает действия нашей армии. Что-то ему нравится, с какими-то решениями папа не до конца согласен. Переживает, что на Украине рушат памятники героям Великой Отечественной. А ведь он освобождал эту землю от фашистов. То, что сейчас происходит, то, что нацизм снова поднял голову — для него большой шок. Спустя столько лет он даже себе представить не мог, что потомки тех самых украинцев, с которыми он сидел в одном окопе, начнут так себя вести и станут способны на такое предательство. Он не ожидал этого именно от Украины. Тем не менее мы должны победить. Победа в понимании папы это — снова одержать верх над нацизмом, над жестокостью, которую он сегодня видит своими глазами. 


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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